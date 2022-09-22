Kaptan June Anıt Heykeli açıldı

23 Nisan’da vefat eden “Carettaların Annesi” olarak bilinen ’Kaptan June’ anısına Muğla’nın Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi’nde yapılan anıt heykelin resmi açılışı yapıldı.

1922 yılında İngiltere’de doğan ve uzun yıllardır Muğla Dalyan’da yaşayan ‘Kaptan June’ ismiyle tanınan June Haimoff, 23 Nisan’da vefat etmişti. Kaptan June, uluslararası düzeyde çevreci eylemlere imza atan ve nesli tükenme tehlikesinde olan Caretta Caretta türü deniz kaplumbağalarının korunması için verdiği mücadele nedeniyle “Caretta Carettaların Annesi” olarak biliniyordu. Caretta Carettaların en önemli üreme alanlarından olan İztuzu Plajı’nın yapılaşmaya kapatılması, Dalyan’ın dünya turizminde adını duyurması gibi pek çok konuda bölgeye çok büyük katkıları olan Kaptan June için bir anıt heykel yapıldı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) ve Ortaca Belediye Başkanlığı işbirliği ile Dalyan Mahallesi Kaunos Kral Çay Bahçesi’ne Dalya’nın simgesi ve Caretta Carettaların annesi olarak anılan Kaptan June anısına yaptırılan anıt heykel açılışı yapıldı. Açılışın ardından İztuzu Plajı’nda çevre temizleme etkinliği yapılarak Kaptan June’un barakası ziyaret edildi. Ziyaret sonrası Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) ziyaretinde bulunuldu.

Etkinliğe Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, TÜÇA Başkanı Hasan Bebek ve beraberindeki heyet, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Muğla İl Müdür vekili Selda Gürbüz ve beraberindeki heyet, Kaptan June Vakfı Temsilcileri, Dalko Başkanı Arif Yalılı, Sivil Toplum Kuruluşları, Belediye personelleri ve turizmciler katıldı.