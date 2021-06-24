Kaptan-ı Derya doğduğu topraklarda anıldı

Türk denizcilik tarihinin yetiştirdiği en önemli isimlerden biri olan Amiral Turgut Reis, doğduğu topraklar Muğla’nın Bodrum ilçesinde anıldı. Bodrum Turgutreis doğumlu Kaptan-ı Derya Amiral Turgut Reis şehit oluşunun 456’ıncı yıl dönümünde Turgutreis Atatürk Meydanı’nda düzenlenen çeşitli etkinliklerle anıldı.

Etkinliğe, Bodrum Belediye Başkan Vekili İlknur Ülküm Seferoğlu, Başkan Yardımcıları Emel Çakaloğlu, Hüseyin Tutkun, Tayfun Yılmaz ve Önder Batmaz, CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan, bazı Belediye Meclis Üyeleri, İzmir Senfoni Orkestrası emekli sanatçısı ve Turgutreis’in torunu Numan Pekdemir, Turgut Reis Tarih, Kültür ve Sanat Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Eray Çakır, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şubesi ve vatandaşlar katıldı.

Turgutreis Atatürk Meydanı’nda çelenk sunma töreniyle başlayan etkinlik, Sabancı Parkı içinde yer alan Turgutreis Abidesi önündeki anma töreniyle devam etti.

Törende konuşan Bodrum Belediye Başkan Vekili İlknur Ülküm Seferoğlu; Amiral Turgutreis’in hayatından ve başarılarından bahsederek başladığı konuşmasında Türk denizcilik tarihinin önemli isimlerinden olan Turgutreis’in gelecek nesillere anlatılmasının önemini vurguladı. Seferoğlu; "Turgutreis, bu topraklarda doğmuş, bütün Akdeniz’de ve bütün dünyada adını tarihe altın harflerle yazdırmış bir Türk denizcisidir. Her yıl düzenlenen çeşitli etkinliklerle kendisini anarak Türk denizcilik tarihinin yetiştirdiği en önemli isimlerden biri olan Amiral Turgutreis’i gelecek nesillere aktarma gayretindeyiz. Elbette Bodrum’un ve ülkemizin böyle önemli bir değerine sadece ölüm yıldönümünde düzenlenen etkinliklerle anmak yetersiz kalır. Bodrum gibi denizle iç içe olan bir coğrafyada tarihteki denizcilerimize çok sıkı sahip çıkmalıyız. İşte o zaman bu toprakların, gerçek yerel değerlerini koruruz ve gelecek nesillere çok daha iyi bir şekilde aktarabiliriz. Bunun için ‘’Turgutreis Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Derneği’’ başta olmak üzere ilgili kurum kuruluş ve derneklerle bir arada daha çok çalışacağız." dedi.

Etkinlik Zafer Çebi Orkestrasının ve solistler Ender Kasal, Didem ve Altuğ Dilmaç’ın verdikleri konser ve lokma dağıtımıyla son buldu.