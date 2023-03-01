Kaplumbağa dışlama cihazı testleri devam ediyor

Başta deniz kaplumbağaları olmak üzere çok sayıda deniz canlısının ölümüne veya yaralanmasına eden olan Trol ağlarına karşı kaplumbağa dışlama cihazı testleri balıkçılar ile test çalışmaları sürüyor.

Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi tarağından yürütülen bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde yürütülen LIFE MedTurtle Projesi ile deniz kaplumbağaları ve diğer hassas deniz canlılarının trol ağlarına takılmaması için geliştirilen TED (Kaplumbağa dışlama cihazı) bazı ülkelerde standart olarak kullanıldığı açıklandı. Cihazın Türkiye sularında verimliliğinin test çalışmaları devam ediyor.

DEKAMER, LIFE MedTurtle projesi ile deniz kaplumbağalarının balıkçılık av araçlarıyla etkileşiminin azaltılması için çalışmalara devam ederken, TED (Kaplumbağa dışlama cihazı) kullanarak çalışmalara destek olan sorumlu balıkçılarla birlikte denemelerin devam ettiği açıklandı.