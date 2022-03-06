Kapalı cips paketinde zulalanmış uyuşturucu yakalandı

Muğla’nın Ortaca ilçesinde, yapılan çalışmaların ardından uyuşturucu tacirleri yakalanırken, kapalı cips paketlerine saklanmış çok sayıda kokain ele geçirildi.

Ülke genelinde olduğu gibi Muğla’da da uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Dalaman Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince yapılan kapsamlı araştırma neticesinde M.M.K isimli şahsın il dışından Dalaman ilçesine piyasa değeri yüksek, yüklü miktarda uyuşturucu madde nakledeceği bilgisine ulaşıldı. Bu kapsamda yapılan takip ve çalışmalarda, M.M.T isimli şüpheli Ortaca Otogarı’nda yapılan operasyonla yakalandı. Şüpheli üzerinde ve çantasında yapılan aramada kapalı cips paketinin içine zulalanmış, piyasa değeri yüksek, yüklü miktarda kokain maddesi ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan M.M.T. adliyeye sevk edilirken, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dalaman Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği’nin uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının kararlılıkla ve tüm hızıyla devam edeceği öğrenildi.