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Kamyonetin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Muğla’nın Menteşe ilçesinde kamyonetin çarptığı 66 yaşındaki Fatma Bozkurt hayatını kaybetti.

MUĞLA 29.06.2022, 19:23
Kamyonetin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Muğla’nın Menteşe ilçesinde kamyonetin çarptığı 66 yaşındaki Fatma Bozkurt hayatını kaybetti.

Kaza, Zihni Derin Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.T. yönetimindeki 48 DA 719 plakalı pikap, 66 yaşındaki Fatma Bozkurt isimli yayaya çarptı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada başından ağır yaralanan kadın sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Bozkurt, bir kaç saat sonra hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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