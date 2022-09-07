Kalp krizi geçiren 15 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Muğla’nın Ortaca ilçesinde zayıflama ilacı kullandığı iddia edilen 15 yaşındaki genç kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Muğla’nın Ortaca ilçesinde zayıflama ilacı kullandığı iddia edilen 15 yaşındaki genç kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Ortaca sanayisinde çırak olarak çalışan 15 yaşındaki Egehan Bülbül, geçtiğimiz gün işyerinde aniden fenalaştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği öğrenilen Egehan Bülbül yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Egehan Bülbül’ün cenazesi kesin ölüm nedeninin tespiti için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Buradaki işlemlerinin ardından 15 yaşındaki gencin cenazesi Ortaca Burunucu Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Bu arada Egehan Bülbül’ün bir süredir kiloları nedeniyle zayıflama ilacı kullanıldığı iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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