Kalinda Antik Kenti gün yüzüne çıkacak

Muğla’nın Dalaman ilçesi sınırlarında yer alan Kalinda Antik Kenti’ni gün yüzüne çıkarmak için kazı çalışmaları başlatıldı. Muğla Valiliği ve Dalaman Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği proje ile Dalaman ilçesinin ulusal ve uluslararası düzeyde daha fazla tanınan, daha görülür, daha ulaşılabilir ve nitelikli bir arkeolojik alan haline getirilmesi hedefleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Fethiye Müze Müdürlüğü başkanlığında yürütülen, Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından finanse edilen ve Dalaman Belediyesi tarafından desteklenen Dalaman ilçesindeki Şerefler-Kalinda kazısı Prof. Dr. Fatih Onur ile Doç. Dr. Mustafa Koçak bilimsel danışmanlığı ve gözetiminde başlatıldı. M.Ö. 5 yüzyılda oldukça güçlü olan, Roma ve Geç Hristiyanlık dönemlerine kadar varlığını sürdürmüş bu kentin kalıntıları, Şerefler Mahallesi, Kozpınar Tepesi’ndeki geniş bir kale ve eteklerindeki pek çok bina temelleri ile kendisini gösteriyor. İlçe merkezine yakın bir konumdaki bu antik kent, Dalaman sınırları içerisinde en etkileyici tarihi alan konumunda bulunuyor.

Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş yaptığı açıklamada, “Kalinda Antik Kenti’nin gün yüzüne çıkması için Muğla Valiliği ile birlikte Ocak ayında başlattığımız çalışmalar çerçevesinde bölgede Arkeolog gruplarının yanı sıra 15 kişilik ekibimiz çalışıyor. Başlattığımız bu kazılar hem Kalinda tarihi hakkında hem de bu kalıntılar hakkında bilinmeyenleri açığa kavuşturmak, ilçemizin bu tarihi değerini bilimsel metotlarla inceleyerek ve arkeolojik kazısını yaparak hem ulusal hem de uluslararası düzeyde daha fazla tanınan, daha görülür, daha ulaşılabilir ve nitelikli bir arkeolojik alan haline getirmeyi hedefliyoruz" dedi.