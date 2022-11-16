Kaldırım ve yol yenileme çalışmaları sürüyor

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Cevat Şakir ve Gümbet mahallelerinde kaldırım ve yol yenileme çalışmaları devam ediyor. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Cevat Şakir Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde devam eden üstyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Cevat Şakir Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde başlayan üstyapı çalışmalarında kötü görüntü oluşturan kaldırımlar sökülürken, yeni kaldırım imalatı çalışmaları da devam ediyor. İnönü Caddesi boyunca karşılıklı olarak yapımı devam andezit kaldırım imalatının tamamlanmasının ardından cadde boyunca asfalt sökülerek sıcak asfalt çalışması da gerçekleştirilecek. Otomobil ve motosiklet park yerleri ve aydınlatma yenileme çalışmalarının da yapılacağı İnönü Caddesi’nde çalışmaların bitmesinin ardından ekipler, Gümbet Mahallesi Ayaz Caddesi’nde çalışmaya başlayacak. İnönü Caddesi ile Ayaz Caddesi’nin bir bütün halinde ele alınarak projelendirdiği çalışmaların aralık ayı sonunda tamamlanması planlanıyor.

Her iki caddedeki çalışmalar çerçevesinde toplamda 4 bin 200 metre traverten kaldırım imalatı, 2 bin 200 metre engelli yürüyüş yolu, 750 metre yağmur suyu hattı ve 60x60 ebatlarında 125, 80x100 ebatlarında 10 adet mazgal imalatı, otomobil ve motosiklet park yerleri ile sıcak asfalt çalışması yapılacak.

Başkan Ahmet Aras, incelemelerde bulundu

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Cevat Şakir Mahallesi İnönü Caddesi’ne giderek çalışmaları yerinde inceledi. Esnaf ve vatandaşlardan gelen talep ve önerileri dinledi. Fen İşleri ekiplerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Aras, cadde boyunca esnaflara hayırlı işler dileyerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Esnaf ve vatandaşların talep ve önerilerini de dikkatle dinleyen Başkan Aras, bazı talep ve önerileri de yerinde inceleyerek vatandaşlarla fikir alışverişinde bulundu.

Fen İşleri ekipleri, ayrıca 14 Kasım itibariyle Bodrum merkez Dere Sokak’ta yağmur suyu hattı yerinde, menfez çalışmasına başlayacak. Menfez çalışmasının ardından da kaldırım ve yol çalışmaları yapılacak.