‘Kadınlarımız zeytinleri ile birlikte doğacak’ proje tanıtımı yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ‘Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyoruz’ programı kapsamında Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Bornova Zeytincilik Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülecek ‘Anka Kuşu Misali Kadınlarımız Zeytinleri ile Birlikte Doğacak’ projesinin tanıtımı Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde Vali Orhan Tavlı’nın katılımı ile yapıldı.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, üreten her kadının başlarının üstünde yeri olduğunu belirterek, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutladı. Saylak, “Yapılan her tarımsal projede Bakanlığımız, Valiliğimiz ve müdürlük olarak sizlere pozitif ayrımcılık tanıyor. Daha önce zeytinin kayıpsız, kaliteli zeytinyağı projesini üç yıl sürdürdük. Bu sene 1 Nisan Cuma günü Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi AKM salonunda 3’üncü Kaliteli Zeytinyağı ödül törenini gerçekleştireceğiz. Hedefimiz 5’inci yılda ulusal düzeyde bu yarışmayı Ulusal düzeyde referans bir yarışma olması. Bunun dışında Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak zeytinlerin korunması, verimsizliğin giderilmesi projesinin ikinci yılını uyguluyoruz” dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Saylak, son günlerde zeytinime dokunma gibi seslerin yükseldiğini hatırlatarak, “Zeytinleriniz emanetimizdir. Bu zeytinler bizim değil, gelecek kuşakların zeytini. Biz burada tüm kurumlar ile tarımsal üretimimizin arkasında dimdik duruyoruz. Muğla sadece bir turizm kenti değil. Muğla çok önemli bir tarım kenti. Bu sürdürülebilsin diye gelecek kuşaklarımıza su kaynaklarımızı kirletmeden teslim etmek adına topraklarımızı kimyasal ilaç kalıntıları ile kirletmeyelim diye üreticilerimizin bitkisel üretimde, hayvansal üretimde kullandığı kimyasal ilaçların, ambalaj atıklarının derelere, toprağa karımaması için Bitki Koruma Ürünleri Ambalaj Atıkları Toplanması ve Bertaraf projesini start vereli 9 ay oldu” dedi.

Proje tanıtım töreninde konuşan Muğla Valisi Orhan Tavlı, önce kadın, önce tarım diyerek, “2020 yılında göreve başladığımda Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde ön tarım dedik. Seydikemer Tarımsal Süt Organize Sanayi Bölgesini hayata geçirmek üzere Tarım Bakanlığımızın desteği ile bu projeyi tanımı ve turizmi destekleyecek proje olarak bakıyoruz. Bu projemiz yaklaşık 500 milyon liralık bir proje. Bu projemiz bu yıl içinde resmiyet kazanacak. Tarımsal projeler bir taraftan hayata geçerken, hayvansal projeler de ağırlık veriliyor. Yaptığımız çalışmalarda özellikle hastalıktan ari işletmelerin Muğla için önemli olduğunu müşahade ettik. Burada en üretken olan kadınlarımız. Yaptığımız çalışmalarda tarımsal üretimi katma değeri yüksek ürünler elde ederek hayata geçirmeye çalışıyoruz” dedi.

Bakanlık tarafından onaylanan projenin sunumunu Dr. Ayça Akça Uçkun yaptı. Uçkun, zeytin yetiştiriciliği açısından sürdürülebilirlik sağlanması için yanan zeytin ağaçlarının rehabilitasyon çalışmaları, su hasadı yöntemleri, organik atıkların değerlendirilmesi açısından sürdürülebilirliğin sağlanması için kompost yapımı, zeytin yan ürünlerinin değerlendirilmesi için ara ziraat sabun yapımı çalışmalarının yapılmasının amaçlandığı açıkladı.