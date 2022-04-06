Kadınlara kanser eğitimi

Menteşe Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde görevli doktor tarafından Hasan Yaraşlı Kültür Evinde verilen eğitime katılan kadınlara; meme kanseri, rahim ağzı kanseri, kolon kanseri ile ilgili tanı ve tarama yöntemlerinin yanı sıra kanser riskini arttıran faktörler ve kendi kendine meme muayenesi metotları da anlatıldı.

Eğitim öncesinde Menteşe Belediyesi sağlık ekipleri tarafından kadınlara tansiyon ve kan şekeri ölçümü yapıldı. Ölçümler sonrasında tansiyon düzensizliği şüphesi olan kadınlara ‘Tansiyon ve AKŞ Takip Formu’ verilerek kadınların Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından takip altına alınması sağlandı. Kadınlara yönelik verilen eğitim ile ilgili bilgi veren Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ‘’Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği vatandaşlarımızın sağlığıyla da yakından ilgileniyoruz. Sağlık ekiplerimiz tarafından hem kentte hem de kırsalda kanser eğitimleri veriliyor, vatandaşlarımızın tansiyon ve kan şekeri ölçümleri yapılıyor. Tüm dünyada etkisi hala daha devam etmekte olan Covid-19’la mücadele ettiğimiz bu zor dönemlerde her şeyin başının sağlık olduğunu daha iyi anladık. Halkımızın ve kadınlarımızın kanser konusunda bilinçlenmesi için eğitimlerimiz ve sağlık taramalarımız devam edecek” diye konuştu.