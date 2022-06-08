Kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı

Kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon, izleme ve değerlendirme toplantısının 2022 yılı ikinci toplantısı Vali Orhan Tavlı’nın başkanlığında Muğla Valiliği Vali Özer Türk toplantı salonunda yapıldı.

Toplantıda, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemek ve önüne geçebilmek için kullanama sunulan Kadın Destek Uygulamasının (KADES) Muğla Emniyet Müdürlüğü, Muğla Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi ve ilgili kurumlarca 14 bin 850 kadına aktif tanıtımının yapıldığı, yaklaşık 400 kadının uygulamayı indirip aktifleştirmesine yardımcı olunduğu belirtildi.

Akıllı telefonu olan kadınlar Google Play Store ve Apple Store uygulamasından ‘Kadın Destek’ uygulamasını (KADES) ücretsiz olarak indirip uygulamaya kimlik numarası tanımlaması sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğünden gelen aktivasyon kodu ile uygulama aktif hale geliyor.

Aile içi ve kadına yönelik şiddet mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla 112 Acil Çağrı Merkezine ulaşabiliyor. Yardım çağrısının ardından vakit kaybetmeden yardım çağrısının yapıldığı olay yerine en yakın ekip veya devriye sevk edilerek olaya müdahalesi sağlanıyor.

Muğla’da Polis sorumluluk bölgesinde KADES üzerinden ihbar alındıktan sonra ortalama 5 dakikada ekiplerin olay yerine gelip müdahale ettiğini belirten Muğla Valisi Orhan Tavlı, şiddete sıfır tolerans ilkesi ile kadına yönelik her türlü şiddeti önlemeyi amacıyla koruyucu ve önleyici çalışmalar başta olmak üzere çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini söyledi.