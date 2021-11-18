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Kadın üreticilere kıl keçisi dağıtımı sürüyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kadınların üretime daha fazla katılması ve Muğla bölgesine uygun hayvan türü olan Kıl Keçisinin yaygınlaşması için desteklerini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi daha önce Menteşe, Kavaklıdere, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde verdiği keçi desteklemelerine Fethiye, Köyceğiz, Ula, Marmaris ve Datça ilçelerinde de devam ediyor.

MUĞLA 18.11.2021, 16:29
Kadın üreticilere kıl keçisi dağıtımı sürüyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kadınların üretime daha fazla katılması ve Muğla bölgesine uygun hayvan türü olan Kıl Keçisinin yaygınlaşması için desteklerini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi daha önce Menteşe, Kavaklıdere, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde verdiği keçi desteklemelerine Fethiye, Köyceğiz, Ula, Marmaris ve Datça ilçelerinde de devam ediyor.

18-45 yaş arasındaki kadın çiftçilerin yararlanması için başlatılan 2 dişi 1 erkek kıl keçisi desteklemesi için başvuruların tamamlanmasının ardından dağıtımlara geçildi. İlk etapta 140 kadın üreticiye 420 kıl keçisi dağıtılırken, 126 üreticiye daha destek sağlanıyor. Böylelikle 266 kadın üreticiye toplam 798 Kıl Keçisi desteği veriliyor.

Bu kapsamda Datça ilçesinde gerçekleştirilen Kıl Keçisi dağıtım törenine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, 11 mahalle muhtarı ve vatandaşlar katıldı. Törende Datça ilçesinde 13 kadın üreticiye kıl keçisi desteklemesi yapıldı.

Törende konuşan kadın üretici Merve Acar, Büyükşehir Belediyesinin verdiği destek nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getirirken, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün’e tarıma verdiği destekler nedeniyle çok teşekkür ederiz. Sizin sayenizde biz kadın çiftçiler üreterek, kazanarak evimize ve yetiştirmekte olduğumuz çocuklara destek olacağız. Bize verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür ederiz” dedi.

Başkan Gürün, “Kadın elinin değdiği her şey başarıya ulaşır”

Keçi dağıtımında konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Bakanı Osman Gürün, hayatın her alanında olduğu gibi üretim de kadınların başı çekmesi halinde daha büyük başarılar sağlanacağını söyledi. Gürün, kadın elinin değdiği her şey de başarı olur o nedenle üretimde de kadınlarımıza önemli teşvikler sağlıyoruz diye konuştu. Gürün, “Göreve geldiğimiz 2014 yılında hemen tarım ve hayvancılıkla ilgili Muğla’da önemli bir rol almamız gerektiğine karar verdik. İşin esasından başlayarak toprağımızın yapısını, karakterini, hangi mineralleri eksik, ne gibi gübreleme yapılmalı gibi konularda tespitimizi yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Toprağının yapısı ne olduğu bilinmeyen Muğla’da toprak haritası oluştu ve her geçen daha da detaylı hale geliyor. Bu tespit sayesinde dönüm başına en fazla gelir hangi üründen elde edilir belirliyoruz. Üreticiye 3 seçenek sunuyoruz, bu ürünlerden en fazla gelir şu üründen elde edilir diyoruz ve üreticimiz kabul ederse fidan desteği yapıyoruz. Kendi ziraat mühendislerimiz ile bu üretimi kontrol altına alıyoruz ve ürünün pazarlanmasına da yardımcı oluyoruz.

Bazı yardımları sadece kooperatiflere yapıyoruz. Kadınlardan oluşan kooperatifler kurulmasını teşvik ediyoruz. Kadınların mutlak suretle her konuda öne çıkması tarımda da başat olması gerekir çünkü kadının elinin değdiği her şey başarıya ulaşır” dedi.

“Kıl Keçisi desteğine bilimsel verilerle karar verdik”

Kıl keçisi desteğini başlatırken Muğla coğrafyasına ve iklimine en uygun hayvanın Kıl Keçisi olduğunu belirlediklerini söyleyen Gürün, “Muğla bölgesi Yörük kültürünün yaygın olduğu bir bölgedir. Bu kültürde küçükbaş hayvancılık ön plandadır. Bilimsel incelemelerin ardından en verimli desteğin kıl keçisi olduğunu bilim adamları tespit etti. İlerleyen süreçte keçi eti, sütü, peyniri şimdi olduğundan daha değerli hale gelecek ve pazar sorunu olmayacak. Şehrimizde yüzde 68’lik bir orman varlığı bulunuyor ve dağlarımız maki bitki örtüsüyle kaplı. Makilik alanlar kıl keçileri için doğal beslenme alanlarıdır. Bu nedenle de keçi beslenirken yeme çok bağımlı kalınmıyor. Beslenme gideri çok düşük miktarda olduğu için ekonomik olarak gelir artmış oluyor. Ayrıca keçiler dip beslenmesi yaptığı için de orman yangınlarının ilerlemesinin önüne geçilmesinde önemli rol alabiliyor. Yıllardır diyoruz ki toprağını satma ürününü sat. Kırsalda üretelim kıyıda tüketelim. Biz bunları söylerken üretimin önemini ve gelecek için en büyük güvence olduğunu belirtmeye çalışıyoruz. Bu nedenle projeye katılan tüm kadınlarımıza teşekkür ederim” dedi.

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