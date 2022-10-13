Kadın üreticiler bilgi yarışmasında kıyasıya yarıştı

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün düzenlediği sertifika dağıtım töreninde gerçekleştirilen bilgi yarışmasında 14 kadın üretici kıyasıya yarıştı.

Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezinin destekleri ile 10 mahallede eş zamanlı olarak başlatılan süt sığırcılığı konulu eğitimlere katılan 362 üretici sertifika almaya hak kazandı. Geniş katılımla gerçekleştirilen sertifika töreninde düzenlenen bilgi yarışması güne damgasını vurdu.

Programa Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Ak Parti İlçe Başkanı Emin Çelik, Ziraat Bankası Müdürü İsmail Kırgöz, Halk Eğitim Müdürü Tunahan Bayram, İl Müdür Yardımcıları Muhammed Sevinç, Erizan Yılmaz, İlçe Tarım Orman Müdürü Ali Parlu, Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, Milas Süt Birliği Başkan Yardımcısı Nurettin Pınar, Tariş Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Gül, Tariş Pamuk Başkanı Halit Şenli, Gıda Maddeleri Yapanlar-Satanlar Odası Başkanı Mustafa Sezgin, muhtarlar, kooperatif başkanları ve üreticiler katıldı.

Kadınlara çiçek verilmesi ile başlanan programda kadın üreticilerin 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü kutlandı. Program üreticiler adına Nursel Avcı’nın konuşması ile başladı. Avcı, eğitimlerin sağladığı faydalardan ve üretime olan katkısından söz ederek, bilgi yarışmasında da yarıştığından dolayı heyecanlı olduğunu söyledi. Tüm üreticileri eğitimlere katılmaya davet etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak yaptığı konuşmada eğitimlere verdikleri öneme değindi. Saylak “İl geneli bir yıl içinde 16 farklı tarımsal konuda 56 Çiftçi Eğitim Kursu gerçekleştirdik. Toplam 1356 üreticimize Kurs Sertifikaları verdik. Bugünde 10 mahallede başlayan eğitim sonrası 362 üreticimiz sertifikalarını törenle alacak. Tatlı rekabet bilgi yarışması ile bu eğitimin sonuçlarını hep birlikte sizlerle paylaşacağız“ dedi. Ayrıca eğitim alan üreticilere verilen Ziraat Bankasının kredi ve desteklerine değinen İl Müdürü Saylak; çiftçi kayıt sistemine getirilen kolaylıkları anlatı. Artık telefonla veya bilgisayardan e-devlet üzerinden yapılan kayıt işleminin üreticinin işini kolaylaştırdığına vurgu yaptı.

İl Müdürü Saylak konuşmasında “Milas hayvancılık alanında söz sahibi bir ilçemiz. Muğla hayvancılığının yüzde 48’i yaklaşık yarısı Milas’tan. Hayvancılık ve süt sektöründe güçlüyüz. Bunun üstüne katmak için çalışmalar yapıyoruz” dedi. Hayvancılık alanında yapılan destek, yatırım ve projelere değinen Saylak, Kadın Dayanışması ile Koyun Yetiştiriciliği projesi ile 70 Milaslı kadın üreticimize 728 koyun verdik. Bu projenin 2. Etabın müjdesini de buradan veriyorum” dedi. Ayrıca Milas’ta yaptırılan ek hizmet binaları ile projelere değinen Saylak konuşmasında “Orman Yangınlarında zarar gören üreticilerimize Cumhurbaşkanlığı Acil Yardımda gelen 17 Milyon TL’nin 8 milyon 008 bin 959,96 TL si Milas’lı 779 üreticimize ulaştırılmıştır. Etapta 3 milyon 037 bin 835 TL’lik 8 proje Milas ilçemiz yangından zarar gören mahalleleri için hazırlanmıştır” dedi. Yarışmada katkı sunana sponsorlara teşekkür ederek yarışmacılara başarılar diledi.

Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke konuşmasında eğitimlere verilen önemi ve gösterilen ilgiden memnuniyetini dile getirdi. Ayrıca gelecek tarımda diyen Kaymakam Böke, coğrafi işaret alan tarımsal ürünlerinden ve Milas’ın tarımsal potansiyelinden söz etti. Milas’ın böreğinin de coğrafi işaret almasına ve buna Milaslı kadınların sahip çıkacağına vurgu yapan Böke, kadınlarda oluşan bir kooperatifle daha güçlü olacağından söz etti.

Konuşmalar sonrası film gösterisi ile devam eden program bilgi yarışmasıyla birlikte büyük bir coşku ile devam etti. Jüri üyeliğini Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Veteriner Hekim Mustafa Akıskalı ile teknik personel Veteriner Hekim Dr. Songül Topal ile Milas Veteriner Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Tuba Bülbül yaptı. 14 kadın üreticinin katıldığı yarışmada Kargıcak Mahallesi’nden Melike Arslan birinci, Kızılcakuyu Mahallesi’nden Nasibe Dönmez ikinci ve Bafa Mahallesinden Hanife Soykan üçüncü oldu.

Yarışmada 120 bin lira değerinde yem ile birlikte diğer ödüllerle toplam 150 bin liralık hediye dağıtıldı.

Birinciye çift başlı süt sağım makinesi, canlı buzağı, buzağı kulübesi, ikincilik ödülü çift başlı süt sağım makinesi, 10 çuval süt yemi, üçüncüye ise çift başlı süt sağım makinesi, 5 çuval süt yemi hediye edildi. Dereceye giremeyen tüm yarışmacılara ise 3’er çuval süt yemi ile buzağı biberonu hediye edildi. Ayrıca etkinliğe katılan tüm konuklar arasından 250 kişiye yapılan çekiliş sonucunda 1’er çuval süt yemi hediye edildi.