Kaçak yapılaşmaya karşı çalışmalar sürüyor

Bodrum Belediyesinden Kaçak Yapılaşma ile mücadele kapsamında firmalara uyarı yazıları gönderildi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras öncülüğünde, kentin doğal yapısının korunması ve betonlaşmaya yenik düşmemesi için 2019 Nisan ayından bu yana çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bodrum Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında kaçak yapılaşmanın önüne geçmek ve kaçak hafriyat dökümünü engellemek amacıyla kentte faaliyet gösteren beton ve hafriyat firmalarına uyarı yazıları gönderildi.

Belediye Başkan Vekili Ayşenaz Gültekin Öncel imzalı yazıda şu ifadelere yer verildi:

“Son yıllarda Ülkemiz ile birlikte İlçemizde de yaşanan hızlı kentleşme, artan nüfus ve göçlerle birlikte yapılaşmanın hızlandığı, bununla birlikte de kaçak yapılaşmada problemini ortaya çıkardı. Kaçak yapılarda kullanılan taze beton ve diğer malzemelerin kullanımının denetiminin yapılamaması, ayrıca İlçemizin deprem fay hattı üzerinde olmasından kaynaklı yaşanabilecek bir deprem felaketinde can ve mal kaybı ile ileride telafisi mümkün olmayan acılara sebebiyet verecektir. Dolayısıyla kaçak yapı ile etkin ve verimli bir şekilde mücadele etmek, telafisi olmayacak olayların yaşanmasının önüne geçmek amacıyla onaylı yapı ruhsatı ibraz edilmeden veya ruhsata tabi olmayan yapılar ve imalatlar ile ilgili Belediye Başkanlığımız tarafından tanzim edilen izin belgesi olmadan her türlü malzeme, araç gereç ve hafriyat çalışması yapılmaması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda, gereğini rica ederim.”