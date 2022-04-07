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Kaçak etlerin sahibine ve otobüse ceza

Menteşe şehirlerarası otobüs terminalinde Büyükşehir Zabıta ekiplerinin otobüsten indirilen çuvallarda yaptığı aramada toplam 696 kilogram sağlıksız et yakalamış ve Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bilgi verilmişti.

MUĞLA 07.04.2022, 15:23
Kaçak etlerin sahibine ve otobüse ceza

Menteşe şehirlerarası otobüs terminalinde Büyükşehir Zabıta ekiplerinin otobüsten indirilen çuvallarda yaptığı aramada toplam 696 kilogram sağlıksız et yakalamış ve Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bilgi verilmişti.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yapılan ihbar üzerine Muğla otogarında bir yolcu otobüsünde 19 çuval içerisinde 696 kg kaçak et hakkında gerekli yasal işlem başlattı. Yakalanan etler insan tüketimine uygun olmadığı için etlerin taşındığı otobüse ve etlerin sahibine 4 bin 132 TL ceza uygulandı.

Muğla’ya giriş yapan yolcu otobüsündeki şüpheli çuvalları gören Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapılan incelemede sağlıksız ve uygunsuz şekilde çuval içerisinde kaçak et tespit edildi. Menteşe Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne bir seyahat firmasına ait otobüsten indirilen çuvallardan şüphelenen Büyükşehir Zabıta ekipleri, 19 çuval içerisinde 696 kg etin, uygunsuz olarak taşındığını tespit etti. Bunun üzerine Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne, etlerin insan tüketimine uygun olup olmadığının tespiti amacıyla bilgi verildi.

Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli Veteriner Hekimler tarafından yapılan incelemelerde 19 çuval içerisinde bulunan 696 kg etin taşıma kurallarına uymadığı ve menşeinin belli olmadığı tespit edildi. Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereğince insan tüketimine uygun olmadığı tespit edilen kaçak etler ile ilgili gerekli yasal işlemler yapılarak, 696 kg sağlıksız etin Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi ’ne nakli sağlanarak imhası sağlandı. Kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. Kaçak etler 5996 sayılı kanun gereğince imha edilirken, etlerin taşındığı otobüs ve etlerin sahibine ayrı ayrı 4 bin 132’şer TL cezai işlemi uygulandı.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Menteşe İlçesi otobüs terminalinde 696 kg kaçak et yakalanarak imha edildi. Yakalanan etler insan tüketimine uygun olmadığı için imha edilmiş olup, etlerin taşındığı otobüs ve etlerin sahibine 4 bin 132 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca etlerin sahibi hakkında kanunun 40. Maddesinin 1 (a) bendi çerçevesinde Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacak” dedi.

İl Müdürü Saylak, Alo 174 Alo Gıda Hattı veya 0 501 174 01 74 whatsapp ihbar hattına şikâyetlerin iletilebileceğini belirterek, “Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak tüm ilçelerimizde insan sağlığını korumaya yönelik denetimlerimizi sürdürüyoruz. Gece gündüz toplumun gıda güvenliğini sağlamak amacıyla görevimizi en iyi şekilde yerine getiriyoruz. Ramazan ayı ile birlikte denetimlerimizi arttırdık. Gıda kontrol mekanizmasına katkı sunmak ve gıda güvenilirliğini sağlanmasında önemli unsurlardan biri olan Alo 174 Alo Gıda Hattı veya 0 501 174 01 74 whatsapp ihbar hattına şikâyetlerini iletebilirler” dedi.

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