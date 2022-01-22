Kaçak avcılığa göz açtırılmıyor

Muğla’nın Milas ilçesinde koruma altında bulunan tabiat parkında kaçak olarak avlanan bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı. 7 adet Sakar Meke ile yakalanan şahsa 14 bin 800 TL ceza kesildi.

Milas’ın en güzel doğal güzelliklerinden olan koruma altındaki Bafa Gölü Tabiat Parkı ve Sulak Alanı’nda yasak olmasına rağmen avlanma yapıldığı bilgisi edinilmesi üzerine Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ile Milas Orman ve Su İşleri Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerince bölgede çalışma başlatıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği’ne ait kamera sistemleri ve drone kullanıldığı çalışma sırasında bölgede avlanan M.A.U. suçüstü yakalandı. Av tüfeği ve 7 adet Sakar Meke ile yakalanan M.A.U.’ya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerince 14 bin 800 TL idari para cezası kesilirken, jandarma ekipleri tarafından da av tüfeğine el konuldu. Güvenlik güçleri tarafından bölgedeki denetimlerin aralıksız sürdürüleceği öğrenildi.