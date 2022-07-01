Kablo ve boru hırsızlık şüphelileri tutuklandı

Muğla’nın Yatağan ilçesindeki bir mermer fabrikasından sondaj boruları ve kabloları çaldıkları ileri sürülen iki şüpheli tutuklandı.

Kozağaç Mahallesinde faaliyet gösteren mermer işletmesi yetkililerin jandarmaya başvurarak işletmenin alt kademesinde bulunan 24 sondaj borusu, 230 metre kablonun çalındığını belirtti.

Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlatıldı. JASAT Timi tarafından yapılan inceleme ve araştırma neticesinde olayları gerçekleştiren şüphelilerin K.Ö. ve S.Ş. olduğu tespit edildi.

Şüpheliler K.Ö. ve S.Ş. gözaltına alınarak tamamlanan adli işlemlerin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheliler tarafından çalınan boru ve kablolar işletme yetkilisine teslim edildi.