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June Haimoff son yolculuğuna uğurlandı
Muğla’nın Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesindeki evinde yaşamını yitiren ’Caretta Carettaların Annesi’ olarak tanınan İngiliz çevreci June Haimoff, gözyaşları içinde son yolcuğuna uğurlandı.
MUĞLA 23.04.2022, 19:38
Muğla’nın Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesindeki evinde yaşamını yitiren ’Caretta Carettaların Annesi’ olarak tanınan İngiliz çevreci June Haimoff, gözyaşları içinde son yolcuğuna uğurlandı.
Haimoff’in cenazesi bugün öğle saatlerinde evinden alınıp, vasiyeti üzerine Dalyan Merkez Camisi’ne getirildi. Burada İslami usullere göre düzenlenen cenaze törenine Ortaca Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Öztürk ile çok sayıda mahalle sakini ve çevreci katıldı. Kılınan namazın ardından Haimoff’un bir süre omuzlarda taşınan cenazesi daha sonra bir tekneye konuldu. Dalyan Kanalı’nın karşı kıyısındaki Köyceğiz ilçesinin Çandır Mahallesi’nde bulunan mezarlığa götüren Haimoff’un cenazesi toprağa verildi.