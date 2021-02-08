Jasat ve Seydikemer Jandarma aranan şahıslara geçit vermiyor

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan kadın jandarma ve JASAT tarafından yakalandı.

Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ve Fethiye’nin Dedektifleri olarak bilinen Fethiye Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Timleri, muhtelif suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmaları için çalışma başlattı. Ekipler 3 ayrı suçtan kaydı bulunan ve 5 yıldır aranan F.E’yi Bağlıağaç Mahallesi’nde saklandığı yerde yakaladı. Yapılan araştırmada hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından cezaevine gönderildi.