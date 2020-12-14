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Jandarmanın bulduğu hasta şahin tedavi altına alındı
Muğla’nın Marmaris İlçesi Çetibeli Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çamlı Mahallesinde gerçekleştirilen
MUĞLA 14.12.2020, 12:25
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Muğla’nın Marmaris İlçesi Çetibeli Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çamlı Mahallesinde gerçekleştirilendevriye esnasında yol kenarında uçamayan ve yarı baygın halde şahin bulundu. Vücudunda yara izi bulunmayan şahin, ilk tedavisi yapılması amacıyla Gökova’daki hayvan kliniğine götürüldü. Tedavi sonucu şahine ishale bağlı iştahsızlıktan yorgun düştüğü teşhisi konuldu. Şahinin sağlıklı bir şekilde doğal hayatına kavuşabilmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nün bilgisi dahilinde tedavisini yapan hayvan kliniğine teslim edildiği öğrenildi.
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