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Jandarmadan uyuşturucu baskını

Muğla’nın Bodrum ilçesinde jandarma tarafından yapılan baskında tütün ile karıştırılmış uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

MUĞLA 18.06.2021, 15:57
Jandarmadan uyuşturucu baskını

Muğla’nın Bodrum ilçesinde jandarma tarafından yapılan baskında tütün ile karıştırılmış uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yürüttükleri istihbarı çalışmalar neticesinde ilçeye bağlı Türkbükü Mahallesi’nde ikamet eden bir şahsın uyuşturucu madde imal ve ticaretini yaptığı yönünde bilgi aldı. M.Ç. isimli şahsın ikametine baskın yapan ekipleri yaptıkları aramada, tütün ile karıştırılmış uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen 150 gram madde, 8 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve içinde sıvı uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen 1 adet şırınga ele geçirdi. Olay ilgili olarak M.Ç. isimli şahsın gözaltına alındığı ve adli işlemlere başlandığı bildirildi.
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