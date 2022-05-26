Jandarmadan üniversite öğrencilerine tanıtım faaliyeti

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğü işbirliği ile öğrencilere yönelik ‘Jandarma Genel Komutanlığı hakkında genel bilgilendirme ve mesleğe giriş koşulları’ konularında tanıtım faaliyeti gerçekleştirildi.

Faaliyette; Muğla İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Motosiklet Timleri, Trafik Timleri, Asayiş Timi, OYİT Timi, JAK Timi, Köpek Timleri, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Komando Timi ve Aile İçi Şiddetle Mücadele Şube Müdürlüğü personeli tarafından araç, teçhizat, silah ve ekipmanların tanıtıldığı standlar açıldı.

Öğrenciler yoğunlukla KADES uygulaması, JAK timi ekipmanları, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ve Komando Timi silah, teçhizat ve malzemelerine ilgi gösterdi. Tanıtım faaliyeti sonrası öğrencilere Jandarma Genel Komutanlığı hakkında genel bilgilendirme ve Jandarma Teşkilatına başvuru ve giriş koşulları konuları ile mesleki tecrübelerin paylaşıldığı sunum yapıldı.