Jandarma’dan sokak hayvanlarını elleri ile besledi

Dünya Sokak Hayvanları Gününde Muğla İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı (HAYDİ) ekipleri sorumluluk bölgelerinde sokak hayvanlarını besledi.

‘Bir gün değil, her gün’ sloganıyla 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü’nde Muğla ilinde hayvan popülasyonunun özellikle fazla olduğu Menteşe İlçesi İMKB ilköğretim okulu parkı, Menteşe İlçesi Yılanlı bölgesi ve Ula Göleti Mesire alanında sokak hayvanları için yem bırakıldı, ekipler hayvanları elleri ile besledi.

Jandarma vatandaşlara broşürler dağıtılarak ‘HAYDİ’ uygulaması ve kullanılması hakkında bilgilendirme yaptı.