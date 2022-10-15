Jandarmadan öğrencilere ’trafik güvenliği’ semineri

Muğla’nın Bodrum ilçesinde jandarma ekiplerince öğrencilere trafik güvenliği seminerleri veriliyor. Seminer sonunda boyama kitapları hediye ediliyor.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanlığınca ilçedeki öğrencilere yönelik trafik güvenliği seminerleri veriliyor.

Seminerlerde, yayaların karayolunu kullanma şekilleri, emniyet kemeri kullanımı ve önemi, okul servis araçlarında hareket tarzı, bisiklet kullanımı ile Bodrum Yarımadası’nda kazalarda sıkça rastlanan motosiklette emniyet tedbirleri, kazalarda ilk yardım gibi konularda bilgiler veriliyor. Jandarmanın, öğrencilere yönelik sözlü anlatımın yanı sıra sinevizyon eşliğinde çeşitli görsellerle desteklediği eğitim faaliyetlerinde, öğrenciler merak ettikleri konularda sorularına da cevap alıyorlar.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerinin 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Döneminde bugüne kadar, sorumluluk alanlarında bulunan 16 ilköğretim okulunda "Trafik güvenliği" eğitim faaliyetini gerçekleştirdiği öğrenildi. İlköğretim okullarında öğrencilere yönelik, belirli bir program dahilinde düzenlenen trafik konusunda eğitim seminerlerine, Konacık mahallesinde Cahit Özvezneci İlköğretim okulunda devam edildi.

Jandarma Trafik Tim Komutanlığı tarafından toplamda 150 öğrencinin katıldığı eğitim programında, sözlü anlatımının ardından öğrencilerden gelen soruları yanıtladı. Eğitim programlarının çeşitli okullarda ara vermeden devam edeceği öğrenildi. Konacık Mahallesi Cahit Özvezneci İlkokulunda iki ders toplam 83 öğrenci ve 5 öğretmene; Genel trafik kuralları, okul servislerinde inme ve binme kuralları, bisiklet binme kuralları, motosiklet ve skuter gibi araçlarda kask kullanımı ve önemi, araçlarda emniyet kemeri kullanmanın önemi, trafikte görünürlük ile yaya ve okul geçitlerinde hareket tarzı konularında bilgilendirme yapıldı.

Ayrıca öğrencilere 83 adet boyama kitabı ve 5 adet trafik işaretleri duvar broşürü dağıtımı yapıldı. Jandarmanın seminerlerinin devam edeceği bildirildi.