Jandarmadan Muğla genelinde uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele çerçevesinde Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde tacirlerinin tespiti ve yakalanması amacıyla Fethiye-Ölüdeniz ve Marmaris-Hatipirimi Mahallelerinde düzenlenen operasyonlar ile Bodrum-Güvercinlik ve Yatağan-Çırpıovası yol kontrol noktalarında durdurulan araçlarda yapılan aramada 4 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı açıklandı.

Yapılan operasyon ve aramalarda, 3 kök kenevir bitkisi, 55 gram kokain, 7 gram kubar esrar, metamfetamin, kenevir tohumu ve hassas terazi ele geçirildi.