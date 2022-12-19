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Jandarmadan miniklere trafik kuralları eğitimi
MUĞLA (İHA) – Muğla İl Jandarma Komutanlığı Menteşe Jandarma Trafik timleri tarafından ilköğretim okullarda trafik kuralları hakkında eğitimler veriliyor.
MUĞLA 19.12.2022, 17:15
MUĞLA (İHA) – Muğla İl Jandarma Komutanlığı Menteşe Jandarma Trafik timleri tarafından ilköğretim okullarda trafik kuralları hakkında eğitimler veriliyor.
Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik timleri Menteşe Ortaköy Şehit Asteğmen Yıldıray Çeltikoğlu İlköğretim okulunda eğitim ve öğretim gören öğrencilere ‘Trafik kuralları’ konusunda seminer verdi. Verilen seminer sonrası minik öğrencilere trafik kurallarını içeren kitapçık dağıtıldı.