Jandarmadan Marmaris’te uyuşturucu operasyonu

Muğla’nın Marmaris ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları iddiası ile Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Marmaris ilçesi Çıldır Mahallesinde ikamet eden D.K., M.T. VE S.K. isimli şahısların uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisinin alınması üzerine bir otelde yapılan arama sonucunda yakalanarak gözaltına alındılar.

Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Narkotik ekiplerinin şahısların kaldığı apart otelde yapılan araştırmada bir miktar metanfetamin maddesi, bir miktar kubar esrar, esrar karıştırıcı aparat, hassas tartı, sıcak silikon, elektrik bandı, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı, uyuşturucu maddeleri arıtmak için kullanılan motor ve çok sayıda serum aparatı ele geçirildi.

Şahısların Jandarmada yapılan sorguları ve sağlık kontrollerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.