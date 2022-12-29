Jandarma’dan Marmaris’te uyuşturucu operasyonu

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Marmaris İlçesi Beldibi Mahallesinde ikamet eden A.M. ve F.D. isimli şahısların ikametlerinde ve işyerlerinde Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri arama gerçekleştirdi.

Yapılan aramada; bir miktar metamfetamin uyuşturucu, esrar, 25 adet uyuşturucu hap, 7 adet bong, 10 adet pipet, kılıç, bıçak, 3 adet pürmüz, 3 adet payp ve çakmak gazı ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.