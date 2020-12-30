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Jandarma’dan kumarcılara operasyon
Muğla İl Jandarma Komutanlığı Köyceğiz İlçe Jandarma ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalarda kırsal Akköprü Mahallesinde bir evde kumar oynandığı bilgisi sonrası evde arama yapıldı.
MUĞLA 30.12.2020, 12:01
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Muğla İl Jandarma Komutanlığı Köyceğiz İlçe Jandarma ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalarda kırsal Akköprü Mahallesinde bir evde kumar oynandığı bilgisi sonrası evde arama yapıldı.
Evde yapılan aramada M.A.Ç. isimli şahıs tarafından evinde yer temin edilerek kumar oynattığı, içeride 9 kişinin bulunduğu tespit edildi. Evin içinde masa üzerinde bulunan iskambil kağıdı, para, okey taşları ve yaz boz kağıdına el konuldu.Olayla ilgili M.A.Ç. isimli şahıs hakkında kumar için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem başlatılırken, 9 şahsa kumar oynamaktan 11 bin 025 TL ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri için 28 bin 350 TL olmak üzere toplam 39 bin 375 TL idari yaptırım uygulandı.
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