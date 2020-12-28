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Jandarma’dan helikopterli trafik denetimi
Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri sürücülerin “Algılanan yakalanma risk duygusunun” sürekli ve üst seviyede tutulması amacıyla karadan ve havadan trafik denetimlerini sürdürüyor.
MUĞLA 28.12.2020, 15:08
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Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri sürücülerin “Algılanan yakalanma risk duygusunun” sürekli ve üst seviyede tutulması amacıyla karadan ve havadan trafik denetimlerini sürdürüyor.
Jandarma Trafik sorumluluk bölgesindeki karayollarında sürücülere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında park etme” gibi ihlaller denetlendi.Jandarma sorumluluk bölgesi Marmaris Hisarönü-Bozburun yolunda gerçekleştirilen denetimde değişik trafik ihlallerinden dolayı 6 sürücüye Bin 260 TL ceza uygulandı.
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