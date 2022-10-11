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Jandarmadan ‘Güven ve Huzur’ uygulaması
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ‘Aranan şahıs ve çalıntı araçlara yönelik huzur güven uygulaması’ gerçekleştirdi. Uygulamaya 447 Jandarma personeli katıldı. Uygulamada, 10 bin 440 şahıs sorgulanırken, 2 bin 515 araç kontrol edildi.
MUĞLA 11.10.2022, 00:13
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ‘Aranan şahıs ve çalıntı araçlara yönelik huzur güven uygulaması’ gerçekleştirdi. Uygulamaya 447 Jandarma personeli katıldı. Uygulamada, 10 bin 440 şahıs sorgulanırken, 2 bin 515 araç kontrol edildi.
Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 20 şahıs yakalanırken, haklarında adli işlem başlatılmış, 3 araç trafikten men edildi. 15 araç hakkında cezai işlem uyguladı.