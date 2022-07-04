Jandarmadan erkeklere ‘Kadına El Kalkmaz’ eğitimi

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü ‘kadına El Kalkmaz’ sloganı ile verdiği eğitimlerde Muğla’da 60 bin erkeğe eğitim verecek.

Kadına şiddetle mücadele çerçevesinde Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgelerinde Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince kadın hakları hakkında erkeklere bilgi verirken, İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan video izletildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kadına karşı şiddet eğitimlerinde sorumluluk alanlarında 60 bin erkeğe ulaşması hedefleniyor.