Jandarmadan erkeklere ‘Kadına El Kalkamaz’ eğitimi

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla erkeklere eğitim ve broşürler dağıtılıyor.

Aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddeti en az seviyeye indirmek amacıyla Muğla İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Kavaklıdere’de 20 fabrikada 550 işçi, Bodrum İlçesi Turgutreis Mahallesi Atatürk Meydanında açılan stantta 580 olmak üzere toplamda Bin 130 erkek vatandaşa bilgilendirme yapıldı. Yapılan eğitimlerde ‘Kadına EL KAL-KA-MAZ’ konulu video izletilirken, el broşürleri dağıtıldı.

Vatandaşların daha güvenli ve huzurlu aile ortamları oluşturması maksadıyla Muğla İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince ‘Kadına EL KAL-KA-MAZ’ sloganı ile verilen eğitimlerin bundan sonra da devam edeceği açıklandı.