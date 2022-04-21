Jandarmadan Emniyet Kemeri Simülasyon eğitimi

Emniyet kemerinin önemini dikkat çekmek amacıyla Jandarma Genel Komutanlığı emrindeki simülasyon aracı Muğla’da öğrenci ve sürücülere yönelik eğitim veriyor.

Karayolları Trafik Güvenliği Strateji Belgesi doğrultusunda hazırlanan Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planıyla trafik kazalarından kaynaklanan ölüm ve ağır yaralanmaları yüzde 50 oranında azaltılması hedefleniyor. Emniyet kemeri kullanımı ölümlü trafik kazalarında ölüm riskini yüzde 45, yaralanmalı trafik kazalarında ise yaralanma riskini yüzde 60 azalttığı açıklandı.

Bu çerçevede, yol kullanıcılarına araçlarda emniyet kemeri kullanımını alışkanlık haline getirmek ve emniyet kemerinin trafik kazalarında faydalarını göstermek maksadıyla, Bodrum Turgutreis Mahallesinde Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde bulunan "Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı" ile 687 yol kullanıcısı ve öğrenciye uygulamalı olarak eğitim verildi.

Vatandaşların trafikte daha güvenli seyahat edebilmeleri maksadıyla Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından trafik güvenliği konusunda yol kullanıcılarına arttırarak eğitimler verilmeye devam edileceği açıklandı.