Son Dakika
Jandarmadan Bodrum’da uyuşturucu operasyonu
BODRUM İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI’NA BAĞLI EKİPLER TARAFINDAN TURGUTREİS MAHALLESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.
MUĞLA 12.10.2020, 12:29
1
Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından Turgutreis Mahallesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, E.A ve A.B. isimli şüphelilerin ikametlerinde uyuşturucu madde olduğu bilgisini alan Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, evlerde arama yaptı. Yapılan arama sonucu 282 gram toz esrar, 4 gram kubar esrar, 4 gram metamfetamin,4 ram sentetik uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanım aparatları, hassas terazi ve öğütme aleti ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak gözaltına alınan E.A ve A.B. isimli şüpheliler ile ilgili adli işlemlere başlandığı açıklandı.
24°
kapalı
Namaz Vakti 12 Ekim 2020
|İmsak
|05:41
|Güneş
|07:05
|Öğle
|12:56
|İkindi
|16:03
|Akşam
|18:36
|Yatsı
|19:55
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
|16. Malatyaspor
|4
|4
|17. Gaziantep FK
|4
|3
|18. Çaykur Rizespor
|4
|2
|19. Denizlispor
|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2