Jandarmadan Bodrum’da uyuşturucu operasyonu

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından Turgutreis Mahallesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, E.A ve A.B. isimli şüphelilerin ikametlerinde uyuşturucu madde olduğu bilgisini alan Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, evlerde arama yaptı. Yapılan arama sonucu 282 gram toz esrar, 4 gram kubar esrar, 4 gram metamfetamin,4 ram sentetik uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanım aparatları, hassas terazi ve öğütme aleti ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan E.A ve A.B. isimli şüpheliler ile ilgili adli işlemlere başlandığı açıklandı.