Jandarmadan bin 130 öğrenciye seminer

Muğla’nın Bodrum ilçesinde görevli jandarma ekipleri, toplamda bin 130 öğrenciye trafik kuralları ile ilgili seminer verdi.

Bodrum İlçe Jandarma Trafik Tim Komutanlığı ekipleri, 2021-2022 yılı eğitim öğretim döneminde sorumluluk sahalarında bulunan 15 okulda öğrencilere yönelik trafik kuralları ile ilgili seminer verdi. Toplam bin 130 öğrenci ve 117 öğretmene geçiş kuralları, ışıklı trafik işaretleri, yaya ve okul geçitleri, öğrencilerin trafik ile ilgili uyacağı kurallar, okul servisi kullanımı ve Covid-19 tedbirleri hakkında seminer verdi. Seminerler sırasında öğrencilere 680 adet boyama kitabı ve 750 adet cetvel dağıtıldı.

Seminerlerden duydukları memnuniyeti belirten okulların idarecileri, jandarmaya teşekkür etti.