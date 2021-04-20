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Jandarma yaralı Baykuş’u DKMP ekiplerine teslim etti
Muğla’nın Marmaris ilçesi Turunç Mahallesinde devriye görevi yürüten Jandarma ekipleri, yaralı buldukları Baykuş’u Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
MUĞLA 20.04.2021, 14:30
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Muğla’nın Marmaris ilçesi Turunç Mahallesinde devriye görevi yürüten Jandarma ekipleri, yaralı buldukları Baykuş’u Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
Turunç Jandarma Karakol ekiplerinin sorumluluk alanında gerçekleştirdiği devriye görevi esnasında yaralı bir Baykuş buldu. Uçmakta zorlanan Baykuş, Jandarma ekipleri tarafından Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nün Marmaris’teki ekiplerine teslim edildi.DKMP ekipleri yaralı Baykuş’u tedavi için teslim alırken, tedavi sürecinin ardından tekrar doğal ortama bırakılacağı açıklandı.