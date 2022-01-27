Jandarma ve emniyetin ortak çalışması ile yakalandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Jandarma ve emniyet ekiplerinin çalışması ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ile İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) farklı suçlardan 20 yıl 6 ay 20 gün cezası ile aranan Y.U’nun (25) ilçede bulunduğunu tespit etti. Takibe alınan hükümlü, Kesikkapı Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda içinde bulunduğu otomobil durdurularak yakalandı. Zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.