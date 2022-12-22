Jandarma şüpheli araçta silah ve kesici alet ele geçirdi

Muğla’nın Milas ilçesinde Jandarma tarafından durdurulan şüpheli araçta yapılan aramada, silah ve kesici aletler ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu, H.İ.K., İ.Ö. ve M.Ş.A. isimli şahısların Milas’ta bir araç ile uyuşturucu ve uyarıcı madde sattıkları ve araç içerisinde silah bulundurdukları bilgisinin alınması üzerine bahse konu araç 21 Aralık 2022 günü Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve JASAT Timlerince durduruldu. Araçta yapılan aramada, 1 adet 7.65 mm. tabanca, 1 adet şarjör, 1 adet 7.65 mm. tabanca fişeği, bir miktar metamfetamin, (2) adet bıçak, 1 adet muşta ve 3 bin 890 TL ile 10 dolar nakit para ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheliler gözaltına alınarak adli işlemleri başlatıldı.