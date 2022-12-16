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Jandarma ‘Huzur ve Güven’ uygulamasında 5 tutuklama
Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından Muğla genelinde sorumluluk bölgelerinde gerçekleştirilen ‘Huzur ve Güven’ uygulamasında 21 ayrı suçtan 44 kişi yakalandı. Yakalanan 44 kişiden 5’i tutuklandı.
MUĞLA 16.12.2022, 19:18
Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından Muğla genelinde sorumluluk bölgelerinde gerçekleştirilen ‘Huzur ve Güven’ uygulamasında 21 ayrı suçtan 44 kişi yakalandı. Yakalanan 44 kişiden 5’i tutuklandı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı JASAT timlerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan uygulama sonucunda, 6 kişi dolandırıcılık, tehdit, basit yaralama, hırsızlık, kasten yaralama, silahla tehdit, güveni kötüye kullanma, mala zarar verme gibi suçlardan yakalanan 44 kişiden 5 tutuklanarak cezaevine gönderildi.