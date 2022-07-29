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Jandarma ekipleri orman yangınlarına hazır

Muğla’da orman yangınlarıyla mücadelede büyük rol alan Jandarma ekiplerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yangın söndürme eğitimi verildi.

MUĞLA 29.07.2022, 10:59
Jandarma ekipleri orman yangınlarına hazır

Muğla’da orman yangınlarıyla mücadelede büyük rol alan Jandarma ekiplerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yangın söndürme eğitimi verildi.

Orman işçilerinin yanı sıra Jandarma ekiplerinin de görev aldığı orman yangınlarına Muğla Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yangınlarda nasıl müdahale edileceği konusunda eğitim verildi. Muğla İl Jandarma komutanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından 28-29 Temmuz 2022 tarihlerinde Ula İlçesi şehir ormanı bölgesinde uygulamalı yangın söndürme ve soğutma eğitimi verildi.

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