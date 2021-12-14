Jandarma 90 litre etil alkol yakaladı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yol kontrolünde durdurduğu bir araçtan Marmaris’e sevk edilen 90 litre etil alkol ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Marmaris İlçe Jandarma ekiplerinin Çetibeli yol kontrol noktasında H.D. isimli şahsın kullandığı araçta yapılan arama sonucu sahte alkol yapımında kullanılan 90 litre etil alkol ele geçirildi.

Olay ile ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda şüpheli şahsın ifadesi alınmasının ardından serbest bırakıldı.