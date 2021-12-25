İztuzu’nda titreten kutlama

Muğla’nın Ortaca İlçesinin dünyaca ünlü plajı İztuzu’nda her yıl olduğu gibi bu yıl da Aralık ayının son günleri ilginç kutlamalara sahne oldu. Ortaca başta olmak üzere çevre ilçelerden gelen yüzlerce kişi plaja gelerek yeni yılı kutladı, bazıları ise buz gibi havada denize girerek kutlama yaptı.

Başta Ortaca ve Dalyan olmak üzere, çevre ilçelerde yaşayan yerleşik yabancılar kendi gelenekleri kapsamında yeni yılı kutlamak için İztuzu Kumsalı’nda bir araya geldi. Bir gün önceden hazırladıkları yiyecekleri birbirleriyle paylaşan yabancılar şarkılar söyleyip dans etti. Çevredeki Türkler de yabancılarla birlikte kutlamaya katılırken, bazı kişiler ise buz gibi havada kutlama gelenekleri kapsamında denize girdi.

İsveç vatandaşı olan Elenor, burada kutlama yapmanın daha güzel olduğunu belirtti. Bir süre tatile gelip giden ve daha sonra Türkiye’ye yerleşen Josephine ise, Hollanda çok soğuk olduğu için Türkiye’de yeni yılı daha keyifli kutladıklarını belirterek "Hollanda çok soğuk, burası sıcak ve güzel” diye konuştu.

Hollanda’dan Türkiye’ye gelen ve İztuzu’ndaki kutlamaya katılan Lany Ramons ise, Muğla ve İztuzu’nun güzelliklerinden söz ederek "Burada her ülkeden insan var. Alman, Hollandalı, Türk, İngiliz birçok ülkeden insanlar olduğu için çok güzel. Yeni yılda Kovid’in gitmesini istiyorum, herkese mutlu yıllar” dedi.

Dalyanlı olan Bekir Şadi Uysal ise Dalyan’da 800-900 civarı yerleşik yabancının bulunduğunu belirterek, “Onların dini gerekleri açısından önemli bir gün, biz de Türk insanı olarak onlara ev sahipliği yapıyoruz. Geçen sene pandemi nedeniyle yapılamamıştı. Çok üzüldüler. Bugün hava çok güzel, güzel bir organizasyon oldu. Çok kalabalık, onlarla çok güzel zaman geçiriyoruz” dedi.