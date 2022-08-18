İztuzu Sahilinde gün batımı mest etti

Muğla’nın Ortaca ilçesinde bulunan ve dünyanın en güzel sahilleri arasında yer alan İztuzu’nda gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu. Her gece çok sayıda vatandaşın gündüz denize girip serinlediği İztuzu Sahili akşamları da seyrine doyum olmaz gün batımı görüntülerini izlemek isteyenlerin akınına uğruyor.

Dalyan Mahallesindeki dünyaca ünlü İztuzu Sahilinde gün batımı ayrı bir güzellik oluşturuyor. Gün batımı sırasında güneşin renk cümbüşü oluşturması ve barış ve sağlığın sembolü olan sahildeki zeytin ağacı ile birleşmesi görenleri adeta büyüledi.

Objektiflere yansıyan görüntülerde eşsiz manzaralar yer alırken, sahile gelen vatandaşlar gün batımını cep telefonları ile görüntülüyor. Bazı vatandaşlar gün batımını fotoğraflarken, bazıları da oluşan manzara karşısında hatıra fotoğrafı çektirmeyi tercih etti.

İztuzu’nun manzarası objektiflere bu şekilde yansıdı.