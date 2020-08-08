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İztuzu sahili Avrupa’nın en iyi plajları arasında gösterildi

İZTUZU SAHİLİ AVRUPA’NIN EN İYİ PLAJLARI ARASINDA

MUĞLA 08.08.2020, 11:15
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İztuzu sahili Avrupa’nın en iyi plajları arasında gösterildi

Otel ve seyahat değerlendirme sitesi Tripadvisor’un milyonlarca kullanıcısının oylarıyla belirlenen ’Travellers Choice 2020-Best of the Best’ ödüllerinde İztuzu sahili, Avrupa’nın en popüler destinasyonları arasında yer aldı.

Her yıl dünyanın dört bir yanından gezginlerin kaydettiği bilgiler, paylaştığı tüm yorumlar ve puanlar bir araya getiriliyor. Dünyadaki gezgin ve tatilcilerin en çok tercih ettiği Tripadvisor sitesi, kullanıcılarının puanlarıyla hazırladığı ’Travellers Choice 2020 - Best of the Best - Top 25 Beaches - Europe’ listesini yayınladı. Avrupa’nın en iyi plajları listesine Türkiye’den bir kumsal girmeyi başardı. Dalyan Mahallesindeki İztuzu sahili, Avrupa’nın en iyi plajları sıralamasında 19’uncu oldu. Listede, İztuzu Plajı, "Çamlarla kaplı tepeler tarafından çevrelenmiş olan bu uzun, altın rengindeki kumlu sahil, kaplumbağalar için bir yuvalama yeri" olarak tanımlandı. Avrupa’nın en iyi plajları sıralamasında İtalya’daki Spiaggia dei Conigli ise ilk sırada gösterildi.

Dalyan Otelciler ve Turizmciler Derneği (DOD) Başkanı Ali Mürşit Yağmur, korona virüs salgını sonrası normalleşme süreciyle birlikte turizm sezonunu canlandırmak için çalıştıklarını söyledi. İztuzu’nun birçok kez en iyi plajlar arasına girdiğine değinen Yağmur, kumsalın bu tarz ödüllere layık görülmesinden mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Dalyan’da bayram tatili süresince yoğunluk yaşandığını belirten DOD Başkanı Yağmur; ‘Otellerin güvenli turizm sertifikası alması ve bölgemizde genelde butik ve küçük aile işletmelerinin olması Dalyan için avantaj. Devletimizin aldığı tedbirler sayesinde yerli turistlerin rotasını Dalyan’a çevirmeye başladığını gözlemliyoruz. Tur operatörleri, müşterilerinin Dalyan’da daha sağlıklı, rahat ve güvende hissettiklerini söylediklerini belirtiyor’ dedi.

Bölgenin, Dalyan Kanalı, Köyceğiz Gölü, tarihi kaya mezarları, Kaunos Antik Kenti, deniz kaplumbağaları, mavi yengeç ve çamur banyoları ile de ünlü olduğunu hatırlatan Yağmur, sözlerini şöyle tamamladı; ‘İztuzu’na sazlıkların arasından kaya mezarları manzarası eşliğinde tekne ile ulaşabilir, tarihin ve doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Dalyan yılın her mevsiminde ilgi görülmeye değer.’

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