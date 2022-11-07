İzmir’deki Muğlalılar Kuşadası’nda buluştu

İzmir’de bulunan Muğlalılar Derneği’nin Geleneksel Dayanışma Gecesi, pandemi nedeniyle iki yıl aradan sonra Kuşadası’nda bir otelde gerçekleşti.

Dernek Başkanı Mehmet Karaöz gecede yaptığı konuşmada, İzmir’de yaşayan hemşerileri bir araya getirmek, Muğla kültürünü yaşatmak için çalıştıklarını belirterek, gecenin geliriyle İzmir’de okuyan Muğlalı öğrencilere burs verildiğini söyledi. Geceye yaklaşık 300 Muğlalı katılırken, Muğlalı TRT İzmir Radyosu Türk Halk Müziği Sanatçısı Mustafa Özcan da söylediği Muğla türküleriyle geceye renk kattı.