İtfaiye’den keçi kurtarma operasyonu
İTFAİYE’DEN KEÇİ KURTARMA OPERASYONU
Muğla’nın Fethiye ilçesinde 2 metre derinliğindeki çukura düşen keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Kayaköy Mahallesi Kınalı mevkisi Afkule Manastırın da 2 metre derinliğindeki çukurdan keçi sesi geldiğini duyan vatandaşlar kendi çabaları ile çıkaramayınca 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaklaşık 3 kilometre yürüdükten sonra keçinin bulunduğu bölgeye geldi. İtfaiye erleri ellerinde bulunan aparat ile keçiyi çukurdan çıkartıp tekrar ormanlık alana saldı.
Fethiye’ye tatil için gelen Nurgül Elçik “ İlçeye tatile gelmiştik, Afkule manastırını gezmek için yürüyüşe çıktık. Yürüyüş sırasında bir keçinin çukura düşmüş olduğunu gördük. Bir süre çıkarmaya çalıştık fakat başarılı olamadık. 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedik. Bizlere itfaiyeden dönüş oldu ve yardımcı olacaklarını söylediler. İtfaiye ekipleri geldi ve 3 kilometre yürüyerek keçiyi kurtardılar. Teşekkür ediyorum” dedi.
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