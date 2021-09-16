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İşyerleri arasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde işyerleri arasında çıkan yangın, erken müdahale ile büyümeden söndürüldü.

MUĞLA 16.09.2021, 18:04
İşyerleri arasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde işyerleri arasında çıkan yangın, erken müdahale ile büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Cevat Şakir Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerindeki iki bina arasındaki boşluktaki katı atıklar, bilinmeyen bir nedenle tutuştu. Bir anda büyüyen alevlere ilk müdahale, o esnada bölgeden geçen Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne ait araçla yapıldı. Çevre işyerlerindeki çalışanlar, yangın tüpleri ve bahçe hortumlarıyla yangın söndürme çalışmasına katıldı. İhbar üzerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangın yerine sevk edildi. Bölge kısa süreli paniğe neden olan yangın, işyerlerine sıçramadan ekipler ve vatandaşların hızlı müdahalesiyle söndürüldü, soğutma çalışması yapıldı.

Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme yapıldı.

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