İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy, Ortaca’da anıldı

12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ‘nün 101.Yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma programı Özel Ortaca Bahçeşehir Koleji Konferans Salonu’nda düzenlendi.

Ortaca Kaymakamı Meral Uçar, Garnizon Komutanı Albay Halil Gökçe, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Lima, İlçe Jandarma Komutanı İlker Karaalp, İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyit Kavak, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Mehmet Akif Ersoy’un hayatının ve fikirlerinin anlatıldığı program, şiirler, oratoryo gösterileri ile devam etti.

İstiklal Marşı’nı güzel okuma yarışmalarında derece giren öğrencilere ödüllerin takdim edilmesi ile program son buldu.