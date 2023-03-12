İstiklal Marşı’nın kabulünün yıldönümü Marmaris’te düzenlenen tören ile kutlandı

Milli yazar Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı ve 12 Mart 1921 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından milli marş olarak kabul edilen İstiklal Marşı’nın 102.yıldönümü için Marmaris’te etkinlikler düzenlendi.

Armutalan Kültür Merkezi’nde düzenlenen İstiklal Marşı’nın kabulünün 102.yılı etkinlikleri saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başladı. Günün anlam ve önemini anlatan konuşmanın ardından, yazar Mehmet Akif Ersoy’un hayatının anlatıldığı kısa film izletildi. Beldibi Sıtkı Zaralı öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan oratoryo, şiiir okumaları ve 41 farklı sesten istiklal marşının okunması videosu izlemesi, öğrenci korosunun ‘Ordunun duası ‘nı okundu, ve ilçe genelinde düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere plaket ve hediyeleri takdim edildi.

Armutalan Kültür Merkezindeki törene Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Garnizon Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, İlçe Milli eğitim müdürü Sibel Kısa, Emniyet Müdürü Oktay Kapsız ,Jandarma Komutanı J.Yarbay Murat Çam, Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk, Gazi Derneği ve ilçedeki kurum müdürleri , siyasi parti temsilcileri ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.